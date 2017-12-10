İstanbul için yağış uyarısı

İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı. Bulutların etkisiyle bir anda kararan gökyüzü, sokakları gece karanlığına bürüdü. Lodos ve sağanak yağış nedeniyle, vatandaşlar zor anlar yaşadı. İstanbul'un birçok noktasına etkili olan yağış gün içinde devam ediyor.

İSTANBUL İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de İstanbul için bir son dakika uyarısı geldi. Açıklamada, "İstanbul radarından alınan verilere göre İstanbul genelinde devam eden sağanak yağışların İstanbul Anadolu yakasında yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. İlgililerin ve vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

Son değerlendirmelere göre, bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SİVAS, YOZGAT VE GÜMÜŞHANE'DE KAR YAĞIŞI

Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Sivas, Yozgat ve Gümüşhane çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.

LODOS ETKİSİ

İstanbul'da dün gece boyunca da lodos etkili oldu. Bazı yerlerde lodosun etkisiyle ağaçlar devrilirken denizde de dalgalar oluştu. Devrilen ağaçlar çağrılan itfaiye ekipleri tarafından yol kenarlarına çekildi. Yol kenarına çekilen ağaçlar kesildi. Denizde de lodos etkisini gösterdi. Dalgalar metrelerce yükseldi. Deniz seferi yapan bazı vapurlar dalgalarda ilerlemekte zorlu çekti.

RÜZGARIN HIZI 90 KM'Yİ GÖRDÜ

Öte yandan Bursa'da da dün akşam başlayan ve gece hızını artıran kuvvetli lodos yaşamı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle kent merkezindeki bazı mahallelerde reklam panoları ve tabelalar yerlerinden koptu, çöp konteynerleri devrildi. Tabelaların isabet ettiği bazı araçlarda hasar meydana gelirken, bazı ağaçların da dalları kırıldı.



Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, saatteki hızı 90 kilometreye kadar ulaşan lodosun öğleden sonra etkisini kaybetmesi ve ardından yağışın başlaması bekleniyor. Lodos nedeniyle deniz otobüsü ve teleferik seferleri de iptal edildi. Seferlerin öğleden sonra hava durumuna göre devam edebileceği bildirildi.