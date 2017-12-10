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Otomobille çarpışan sürücüsü hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 10.12.2017 06:54 Güncelleme Tarihi: 10.12.2017 07:03
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Foça ilçesinde, otomobille çarpışan in sürücüsü 25 yaşındaki Murat Keleş öldü.

, akşam saatlerinde Gerenköy Kavşağında meydana geldi. Foça'dan İzmir' yönüne giden 52 yaşındaki Sedat Kutlu yönetimindeki 35 HLG 57 plakalı otomobil ile, Yeniköy yönünden gelen Murat Keleş yönetimindeki 35 KG 4621 plakalı çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Murat Keleş ile otomobilde bulunan Muhammet Mustafa Karakan'ı ambulanslarla Menemen Devlet Hastanesine kaldırdı. Keleş, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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