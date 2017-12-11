25 Yıl sonra ilk kelime, ilk adım

22 yaşındayken yanlış iğne vurulması sonucu konuşma ve yürüme yeteneğini kaybederek felç olan Ayşe Gülmez, 7 ay süren manyetik tıp tedavisi sonucu adım atmaya ve konuşmaya başladı.

Sarıyer'de oturan Ayşe Gülmez ailenin tek çocuğuydu. Tedavi olmak için hastaneye gittiğinde vurulan yanlış iğne sonucunda biranda dünyası karardı. İğnenin vücutta ters etki yapması nedeniyle felç oldu. Genç yaşta yatağa bağımlı hale gelen Ayşe Gülmez'in ailesi uzun tedavi için çareler aradı. Ancak hiçbir çaba olumlu sonuç vermedi. Manyetik tıp yöntemini de denemeye karar veren aile, kasların yeniden harekete geçebilmesi için özel frekanslı tedavi hazırlandı. Yedi ay boyunca haftada üç gün uygulanan tedavi sonucunda adım atmaya ve ağır ağır konuşmaya başladı.

Ayşe'nin şu anda çok iyi bir durumda olduğunu belirten manyetik tıp uzmanı Ahmad Khulki, "Şu ana kadar çok olumlu bir gelişme seyretti. İnşallah zaman içerisinde çok daha iyi olacak" diye konuştu.