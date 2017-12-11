Balık fiyatları cep yakıyor

Hamsi fiyatlarının 4 kat arttığına dikkat çeken balıkçı Bekir Üstünel, "Son 1 haftadır havalar kötü gittiği için balık fiyatları arttı. Kötü hava şartlarından dolayı balıkçılar denize açılamadığından hamsi oldukça az çıkıyor. Buralara gelmeden tükeniyor yada çok az geliyor. Fiyatlar yükseldiği için de vatandaşların ilgisi azaldı. Bu sene balık çok çıkmıyor. Bu sezondan umduğumuzu bulamıyoruz" dedi. 1 haftadır çok sert rüzgarlar esiyor. Havaların böyle olması da balıkçıları etkiliyor. Balıkçılar denize açılamayınca balık fiyatları artıyor. Hamsinin kilosunu 20 liradan satıyoruz. Havalar rahatlayınca bir şeyler olur diye umuyoruz. Bu sene hamsi de palamut da kıt oldu. Barbun, mezgit, çinekop gibi balıklar ise pahalı. Şu anda denizde kestane karası var. Kestane karası olunca deniz simsiyah oluyor ve balıklar gözükmüyor. Deniz kararınca da tekneler denize açılmıyor, limanda bekliyor. Hamsi pahalanınca fiyatlar otomatik olarak artıyor. Bu da vatandaşların ilgisini azaltıyor" diye konuştu.

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