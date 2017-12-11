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'da hayvan lığı

Giriş Tarihi: 11.12.2017 14:23 Güncelleme Tarihi: 11.12.2017 14:23
Bursa'da hayvan hırsızlığı

'nın Karacabey ilçesinde ağıldan 6 küçükbaş hayvan çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hotanlı Mahallesi'nde Y.N. ve H.C'ye ait ağıldan 6 küçükbaş hayvan ile bir av tüfeği çalındı. lığı fark eden Y.N. ile H.C, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Çalışma başlatan Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yeri çevresinde bulunan yollardaki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Ekipler, şüphelinin hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan E.O. olduğunu belirledi. Mustafakemalpaşa ilçesinde gözaltına alınan E.O. jandarmadaki ifadesinde hırsızlığı D.D. ve S.D. ile gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

Jandarma, D.D. ile S.D'yi de aynı ilçede gözaltına aldı.

Mustafakemalpaşa ilçesindeki metruk binada bulunan 6 küçükbaş hayvan ile av tüfeği, sahiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.O, D.D. ve S.D, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Bursa'da hayvan hırsızlığı
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