Gaziantep'te korkunç olay

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde babası tarafından rehin alınan 3 yaşındaki kız çocuğu, eve operasyondüzenleyen polislerce kurtarıldı.

Gümüştekin Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Ö.B ile tartışan Z.B, kızı S.B'yi rehin aldı. Bunun üzerine üç çocuğunu alarak aynı binada oturan kayınvalidesinin evine giden Ö.B, durumu polise bildirdi.

Olay yerine 112 Acil Servis ve ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evin bulunduğu sokağın elektrikleri kesildi. Polis ekipleri ile bir psikolog Z.B'yi ikna etmeye çalıştı. Zaman zaman pencereye çıkan Z.B, aşağıya çeşitli eşyalar attı.

POLİS OPERASYON DÜZENLEDİ

Yaklaşık 2 saat süren ikna çabaları sonuçsuz kalınca, polis ekipleri eve operasyon düzenledi. Binanın bahçe girişindeki demir korkulukları aşan polisler, merdivenle üçüncü kattaki evin balkonuna ulaştı.

Bu sırada balkonda bulunan Z.B, polis ekiplerine odun parçaları attı. Rehin aldığı kızı S.B ise pencereden babasına "yapma" diye seslendi. Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen Z.B, gözaltına alındı.

Durumunun iyi olduğu gözlenen S.B ile olaydan korkarak fenalaşan apartmandaki 3 çocuk, sağlık kontrolü için 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine götürüldü. Ö.B, gazetecilere, eşi ile zaman zaman tartıştıklarını, kendilerini odaya kilitlediğini söyledi.