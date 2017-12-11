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'te sı: 2 ölü, 1 yaralı

Giriş Tarihi: 11.12.2017 07:30 Güncelleme Tarihi: 11.12.2017 07:35
Karabük'te trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

’ün Eskipazar ilçesinde medyana gelen sında i·ki· ki·şi· öldü, bi·r ki·şi· yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 'ten Ankara istikametine giden Musa Göktaş (49) yönetimindeki 78 SA 108 plakalı otomobil, İmanlar köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle önünde seyreden Alim Ekmekçi (42) 06 FE 0250 plakalı tıra çarptı.

da, sürücü ve Satı Ala yaralandı, Kemal Dereli (55) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Satı Ala, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Eskipazar Devlet Hastanesine, sürücü ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ala, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücünün sağlık durumunun da ağır olduğu belirtildi.

Kemal Dereli'nin kaza yerine gelen yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Karabük'te trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
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