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Sabah yeni aldığı aracını görünce beyninden vurulmuşa döndü

Giriş Tarihi: 11.12.2017 14:27 Güncelleme Tarihi: 11.12.2017 14:37
Sabah yeni aldığı aracını görünce beyninden vurulmuşa döndü

’da sahibinin 10 ay önce aldığı ve halen taksitlerini ödediği park halindeki otomobilinin tüm lastikleri çalındı.

Merkez Çukurova ilçesinde yaşayan , işe gitmek üzere evinden çıktığı sırada Mehmet Fuat Diblan Bulvarı'nda park halindeki 01 YL 590 plakalı otomobilini, 4 lastiği de çalınmış ve kütüklerin üzerine bırakılmış halde buldu.

HALA TAKSİTLERİNİ ÖDÜYOR

Latif Yarım'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlı veya zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Latif Yarım, yaptığı açıklamada, aracını 10 ay önce bayiden sıfır kilometredeyken aldığını ve hâlen taksitlerini ödediğini söyledi.

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Sabah yeni aldığı aracını görünce beyninden vurulmuşa döndü
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