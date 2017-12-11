Taksi şoförü bıçaklanarak öldürüldü

Olay, dün akşam, Küçükköy Mahallesi'ndeki Küçükköy Bosna Taksi Durağı'nda meydana geldi. Taksi şoförü Necip Gürtekin, müşteri Hami U. ile telefonda bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Hami U. bir süre sonra durağa geldi. Tekrar başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Gültekin, vücudunun 5 ayrı yerinden kasap bıçağıyla bıçaklandı. Gürtekin, tedavi için kaldırıldığı Ayvalık Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen öldü. Hami U., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen
Hami U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.