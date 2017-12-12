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'da operasyonu

Giriş Tarihi: 12.12.2017 07:45
Adana'da uyuşturucu operasyonu

'da, ticareti yaptığı iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde şehit Polis Memuru Fırat Ulaş'ın adı verilen operasyonda, ''torbacı'' olarak bilinen sokak satıcılarının yakalanması amacıyla şafak vakti 12 adrese baskın yaptı.

Özel Harekat ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile diğer birimlerin de destek verdiği operasyonda görevliler şüphelilerin bulunduğu adreslere kapıları koçbaşıyla kırarak girdi. Daha sonra söz konusu evlerde narkotik köpekleriyle arama yapıldı.

ticareti yaptığı öne sürülen 13 kişiyi gözaltına alan ekipler, aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Adana Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra emniyete götürüldü.

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Adana'da uyuşturucu operasyonu
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