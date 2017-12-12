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Caddebostan'da sahilde erkek cesedi bulundu!

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.12.2017 12:06 Güncelleme Tarihi: 12.12.2017 12:09
Caddebostan'da sahilde erkek cesedi bulundu!
Caddebostan Sahili'nde denizde bir erkeğe ait cesedi bulundu. Cesedin denizden çıkarma çalışmaları devam ediyor.
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Caddebostan'da sahilde erkek cesedi bulundu!
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