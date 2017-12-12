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Isınmak için bankaya girince polisi alarma geçirdi

Giriş Tarihi: 12.12.2017 06:59 Güncelleme Tarihi: 12.12.2017 07:00
Isınmak için bankaya girince polisi alarma geçirdi

Kadıköy'de bir banka şubesine ısınmak için giren iki çocuk polisi alarma geçirdi.

Olay 01.00'da Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. İddiaya göre yaşları 12 olan iki çocuk üşüdükleri için bir banka şubesine girdiler. Alarmı çalmayan banka şubesi içinde çocukları gören vatandaşlar, durumlarından şüphelenerek polisi aradılar. Olay yerine gelen polis ekipleri banka içerisinde ısınan iki çocuğu bankadan çıkararak, ekip aracında gözetime aldı. Çocuklarla yapılan kısa soruşturmada, çocukların bankaya herhangi bir hırsızlık için değil, ısınmak için girdikleri öğrenildi. Bankada yapılan araştırmanın sonunda herhangi bir kayıp olmadığı anlaşıldı. İki çocuk ise Rıhtım götürüldü.

Öte yandan soğuktan üşüyen bankaya giren çocukların, banka içerisine tuvaletlerini yaptıkları görüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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Isınmak için bankaya girince polisi alarma geçirdi
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