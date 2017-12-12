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'da feci

Giriş Tarihi: 11.12.2017 23:35 Güncelleme Tarihi: 12.12.2017 02:09
İstanbul'da feci kaza

Kurtköy’de Otoyolu istikametinde meydana gelen da iki kamyon TIR birbirine girdi. Kazada, 1 kişi ölürken 2 kişi yaralandı.

, saat 20.30 sıralarında Otoyolu Kurtköy Mevkii'nde meydana geldi. Alına bilgiye göre, Gebze'den istikametinde seyir halinde olan 'ın kullandığı 34 JH 3978 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsünün kontrolünden çıkarak önündeki 34 PM 090 plakalı kamyona çarptı, o da önündeki 34 GDK 83 plakalı TIR'a çarptı.

KAMYON ALEV ALDI

Çarpmanın etkisiyle hafriyat kamyonu alev aldı. Kamyonun alev aldığını gören diğer sürücüler, araçlarını durdurarak yangın tüpleriyle yangını söndürdü. Olay yerine çok sayıda, polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafriyat kamyonu sürücüsü Recep Çataltaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

TRAFİĞE KAPATILDI

Ortadaki kamyonda sıkışan Necati Yüksel ve Hasan Çalık itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışmasıyla çıkarıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan iki yaralı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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İstanbul'da feci kaza
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