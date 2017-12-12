Kanser tedavisi gören Arif Sağ yurda döndü

Uzun süreden bu yana akciğer kanseri tedavisi gören Arif Sağ, geçtiğimiz hafta kızı Aslı ve oğlu Tolga Sağ ile birlikte aşı tedavisi için Küba'ya gitmişti. Arif Sağ'ın vefat ettiğine dair sosyal medyada peş peşe paylaşımlar yapılınca kızı Aslı, babası ile uçakta çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmıştı.

Geçen yıl eşi Yıldız Sağ'ı kanserden kaybeden ve kendisine de akciğer kanseri teşhisi konulan Arif Sağ, Küba'da 5 seanslık aşı tedavisi gördü. Türk Halk Müziği'nin usta ismi, yaşamından endişe eden hayranları için oğlu Tolga ve kızı Aslı ile Küba'da çekilen fotoğrafları twitter hesabından paylaşmıştı. THY uçağı ile yurda dönen sanatçı, uçaktaki kabin görevlileri ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

"HER ŞEY ÇOK İYİ..."

Tolga Sağ, "Her şey çok iyi. Babam bir hafta uygun tedavi gördü. Venezüella üzerinden döndük. İstanbul'da tedaviye devam edeceğiz" dedi.