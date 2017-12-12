  1. Haberler
  2. Yaşam Haberleri
  3. Kanser tedavisi gören Arif Sağ yurda döndü

tedavisi gören yurda döndü

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.12.2017 17:16 Güncelleme Tarihi: 12.12.2017 17:48
Kanser tedavisi gören Arif Sağ yurda döndü

Türk halk müziğinin usta ismi, eski milletvekili , 'daki aşı tedavisini tamamlayarak kızı Aslı ve oğlu Tolga ile beraber yurda döndü.

Uzun süreden bu yana akciğer i tedavisi gören , geçtiğimiz hafta kızı Aslı ve oğlu Tolga Sağ ile birlikte aşı tedavisi için 'ya gitmişti. Arif Sağ'ın vefat ettiğine dair sosyal medyada peş peşe paylaşımlar yapılınca kızı Aslı, babası ile uçakta çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmıştı.

Geçen yıl eşi Yıldız Sağ'ı kanserden kaybeden ve kendisine de akciğer kanseri teşhisi konulan Arif Sağ, Küba'da 5 seanslık aşı tedavisi gördü. Türk Halk Müziği'nin usta ismi, yaşamından endişe eden hayranları için oğlu Tolga ve kızı Aslı ile Küba'da çekilen fotoğrafları twitter hesabından paylaşmıştı. THY uçağı ile yurda dönen sanatçı, uçaktaki kabin görevlileri ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

"HER ŞEY ÇOK İYİ..."

Tolga Sağ, "Her şey çok iyi. Babam bir hafta uygun tedavi gördü. Venezüella üzerinden döndük. İstanbul'da tedaviye devam edeceğiz" dedi.

Arif Sağ tedavi için Küba'ya gitti

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanser tedavisi gören Arif Sağ yurda döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN