Leblebi tozundan ekmek üretildi

Çorum'un marka değeri olan sarı leblebi, kahvelisinden susamlısına, çikolatalısından baharatlısına kadar yaklaşık 30 çeşidi ile satışa sunuluyor. Daha önce kurabiyesi, helvası ve hatta kebabı yapılan leblebi, şimdi de ekmek üretiminde kullanıldı.

Çorum Belediyesince yaklaşık 5 ay önce kurulan halk ekmek fabrikası, kentin simgesi leblebiyi "leblebili ekmek" ile sofralara taşıdı. Halk ekmek büfelerinde 50 kuruştan satışa sunulan leblebili ekmek, vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.

Belediye Başkan Yardımcısı ve BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yabacıoğlu, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, "Çorum'umuza özel bir ürünümüz olsun istedik ve leblebili ekmek üretmeye karar verdik. Leblebiyi ekmeğin içinde nasıl kullanabileceğimize dair birçok deneme yaptık. En sonunda belli miktarda leblebi tozu ve tam buğday ununu karıştırarak hem sağlıklı hem de lezzetli bir ekmek ürettik." ifadelerini kullandı.