Ünlü yönetmenin cenazesinde konuştular

Şile'de figüranlık yaptığı öğrenilen O.A. tarafından öldürülen ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un cenazesi törenin yapılacağı Teşvikiye Camii'ne getirildi.

Tabuta sarılan Uzun'un yakınları gözyaşı döktü. Uzun'un naaşı Teşvikiye Camii'nde bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından yarın Gönen Gündoğan Köyü Mezarlığı'nda defnedilecek.



Ünlü yönetmen Kemal Uzun gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı

HALDUN DORMEN: YOKLUĞUNDA ÇOK KÖTÜ HİSSEDECEĞİZ

Uzun'un cenazesine çok sayıda ünlü isim akın etti. Oyuncu Sefa Zengin, "Korkunç bir durum . Kemal gibi dünya beyefendisi bir insanın başına gelebilecek en korkunç şey. Şoktayım. Dünyanın en iyi insanlarından biriydi. Söyleyecek söz yok .Sözün bittiği yerdeyiz" dedi.

Haldun Dormen ise, "Benim asistanımdı.Vazgeçilmez dosttu. Ben ve Dormen ailesi perişan olduk. 1985'ten beri beraber çalıştık. Bir sürü proje yaptık. Dormen ailesi olarak çok üzgünüz. Onun yokluğunda çok kötü hissedeceğiz" dedi.

Oyuncu Gürkan Uygun ise "Ne söylenebilir ki "diye konuştu.







ÜNLÜ İSİMLER ÖLDÜRÜLEN YÖNETMENİN CENAZESİNE KATILDI