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Ünlü yönetmenin cenazesinde konuştular

Giriş Tarihi: 12.12.2017 15:06 Güncelleme Tarihi: 12.12.2017 15:34
Ünlü yönetmenin cenazesinde konuştular

Şile'deki evinde öldürülen ünlü yönetmen Uzun için 'nde cenaze töreni düzenlendi. Yönetmenin yakınları tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Cenaze törenine katılan , "Benim asistanımdı. Vazgeçilmez dosttu. Ben ve Dormen ailesi perişan olduk'' dedi.

Şile'de figüranlık yaptığı öğrenilen O.A. tarafından öldürülen ünlü yönetmen Uzun'un cenazesi törenin yapılacağı 'ne getirildi.

Tabuta sarılan Uzun'un yakınları gözyaşı döktü. Uzun'un naaşı Teşvikiye Camii'nde bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından yarın Gönen Gündoğan Köyü Mezarlığı'nda defnedilecek.

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HALDUN DORMEN: YOKLUĞUNDA ÇOK KÖTÜ HİSSEDECEĞİZ

Uzun'un cenazesine çok sayıda ünlü isim akın etti. Oyuncu Sefa Zengin, "Korkunç bir durum . Kemal gibi dünya beyefendisi bir insanın başına gelebilecek en korkunç şey. Şoktayım. Dünyanın en iyi insanlarından biriydi. Söyleyecek söz yok .Sözün bittiği yerdeyiz" dedi.

ise, "Benim asistanımdı.Vazgeçilmez dosttu. Ben ve Dormen ailesi perişan olduk. 1985'ten beri beraber çalıştık. Bir sürü proje yaptık. Dormen ailesi olarak çok üzgünüz. Onun yokluğunda çok kötü hissedeceğiz" dedi.

Oyuncu ise "Ne söylenebilir ki "diye konuştu.



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