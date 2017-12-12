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'nda servis aracı otobüse çarptı: 8 yaralı

Giriş Tarihi: 12.12.2017 07:57 Güncelleme Tarihi: 12.12.2017 07:57
Zeytinburnu'nda servis aracı otobüse çarptı: 8 yaralı

'nda, personelini taşıyan servis midibüsünün yolcusu bulunmayan bir otobüsüne çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki araçtan 34 SN 6314 plakalı midibüs, Çırpıcı Mahallesi'nde tramvay durağı civarında içinde yolcu olmayan 34 TN 1828 plakalı otobüsüne arkasından çarptı.

, personelini taşıyan servis midibüsündeki 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaza nedeniyle bir süre araç trafiğine kapalı kalan yol, midibüs ile otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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Zeytinburnu'nda servis aracı otobüse çarptı: 8 yaralı
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