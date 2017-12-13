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'te eve kalaşnikoflu saldırı: 1 ölü

Giriş Tarihi: 13.12.2017 06:55
Gaziantep'te eve kalaşnikoflu saldırı: 1 ölü

'te kimlikleri belirsiz kişiler tarafından kalaşnikof tüfekle saldırı düzenlenen evdeki 27 yaşındaki yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Silahlı saldırganlar, kalaşnikof tüfekle 'ın evine ateş açıp kaçtı. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Fehmi Amaç, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 3 çocuk babası Amaç, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Amaç'ın cesedi otopsi için morga konuldu. Olay yerindeki boş fişekleri toplayan polis, inceleme yaptı. Saldırının düzenlendiği evdeki güvenlik kamera kayıtlarının bulunduğu hard disk de ekipler tarafından sökülmüş halde sokakta bulundu. Saldırganların kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Gaziantep'te eve kalaşnikoflu saldırı: 1 ölü
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