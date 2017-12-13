İBB'den İTaksi açıklaması

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, son günlerde çeşitli internet sitelerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete aldığı İTaksi sistemi ile ilgili yanlış bilgiler yayınlandığı bildirildi.

Uygulamanın kentte hayatı kolaylaştırmak için geliştirilerek hemşehrilerin istifadesine sunulduğu aktarılan açıklamada, "İTaksi gündelik hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen mobil uygulamalardan biridir. Büyükşehir Belediyemizin birçok çalışmasında olduğu gibi İTaksi sistemi de kar amacı gütmeyen, yeni teknolojilerin sağladığı imkanlardan İstanbulluları yararlandırmayı amaçlayan mobil bir uygulamadır." denildi.

İTaksi'nin birden fazla belediye birimi ile iştirak şirketinin katkısı ve emeğiyle geliştirildiği, İstanbulluların güven ve ilgisine mazhar olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sistem ne kimseye menfaat temin etmekte ne de haksız bir kazanç sağlamaktadır. Bu yönde yapılan haber ve yorumlar, tamamen spekülatiftir. Hiçbir şekilde doğru bilgi içermeyen, yanlış ve haksız isnatlardır. İTaksi sisteminde cihaz ve ekipmanlar tüm esnafımıza ücretsiz olarak dağıtılmış olup, cihazlarda kullanılan data ücretleri de İBB. tarafından karşılanmaktadır.

TAMAMEN YERLİ YAZILIM

Tüm yazılımlar yüzde 100 yerli mühendislik ve kaynak kodları kullanılarak oluşturulmuş olup İBB'ye aittir ve ayrı bir ücret alınmamaktadır. Özellikle de herhangi bir firmaya ya da şahsa yazılım üzerinden bir pay aktarılması veya devamlı bir ücret ödenmesi söz konusu değildir."