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’de yapan kadın sürücü şoka girdi

Giriş Tarihi: 13.12.2017 07:54 Güncelleme Tarihi: 13.12.2017 08:10
Maltepe’de kaza yapan kadın sürücü şoka girdi

’de, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan araç sürücüsü kadın gözyaşlarına boğuldu. Şoka giren kadın sürücüyü arkadaşı ve çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalışırken, kadın sürücü yı hafif sıyrıklarla atlattı.

Takla atan araçtan sağ çıkan kadın sürücü gözyaşlarına boğuldu... , 03.00 sıralarında Küçükyalı Caddesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Maltepe istikametinden, Bağdat Caddesi istikametine giden Sibel K. yönetimindeki 34 KG 9662 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı'nda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kadın sürücünün yardımına ise yanında bulunan arkadaşı ve çevredeki vatandaşlar koştu.

Maltepe'de kaza yapan kadın sürücü şoka girdi

Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Sibel K. ise, uzun süre gözyaşı döktü. Kaza sonrası şoka giren kadın sürücüyü, kazada yanında bulunan arkadaşı sakinleştirdi. Kaza yapan araç polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından olay yerine çağrılan çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Maltepe’de kaza yapan kadın sürücü şoka girdi
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