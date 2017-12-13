Oğlunu öldüren iş adamı tutuklandı

Olay, geçen pazartesi günü saat 18.30 sıralarında, Egemenlik Mahallesi 6119 Sokak'ta bulunan bir ayakkabı imalathanesinde meydana geldi. Ayakkabı imalatçısı Nimet T., evli ve bir çocuk babası oğlu Burak T. ile kendisinden para istediği gerekçesiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nimet T., kendisine bıçak çektiği iddia edilen oğlu Burak T.'ye, ruhsatlı tabancasıyla ateş etti. Başına 2 kurşun isabet eden Burak T. olay yerinde öldü.

Polis tarafından gözaltına alınan Nimet T.'nin ilk ifadesinde, oğlunun bir süredir işsiz olduğunu, sürekli olarak kendisinden para istediğini ve artık bu durumun dayanılmaz bir hal aldığını söylediği öğrenildi. Baba Nimet T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Özge T. ile evli olan ve 2 ay önce oğlu dünyaya gelen Burak T., toprağa verildi.



'OĞLUNU UYUŞTURUCUDAN KURTARAMADI'



İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata, olayla ilgili olarak, "Nimet karıncayı incitmekten imtina eden bir kardeşimizdi, hepimiz çok şaşırdık. Oğlunun uyuşturucudan kurtarılması için çok mücadele verdi, ancak o illetten kurtaramadı. En sonunda bu talihsiz olay yaşandı. Biz, kendisini çok seviyorduk. Bu yaşananlardan dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz" dedi.

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