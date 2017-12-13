Haberler > Yaşam Haberleri > Suriye sınırına teknolojik 'duvar'

sınırına teknolojik 'duvar'

Fırat Kalkanı Harekatı ile DEAŞ terör örgütünden arındırılan ’a sınır komşusu olan Karkamış’taki Köprübatı Hudut Karakolu'nda sınır denetimleri son teknoloji araçlarla yapılıyor. Karakoldan hem Cerablus, hem de terör örgütü ’nın uzantısı kontrolündeki Ziyaret Köyü sınır hattı kontrol ediliyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.12.2017 22:21
Suriye sınırına teknolojik 'duvar'

Karakolda 'Kobra2' olarak bilinen 12 tonluk taktik tekerlekli zırhlı keşif aracı ve tamamı yerli üretim olan 'Serçe' ismindeki insansız hava aracı ile denetimler yapılıyor. 'Kobra 2'de bulunan son teknoloji radar ve elektro optik gözetleme sistemi ile sınır hattından kuş uçurtulmuyor.

Gözetleme sistemiyle 12 kilometreden yaya, 20 kilometreden hafif araç, 25 kilometreden alçak irtifadaki hava aracı, 35 kilometreden tank, 40 kilometre mesafeden ise araç konvoyu tespit edilebiliyor. Araç kendi içindeki güvenlik sistemleri ile de içindeki askerleri tam korunaklı olarak koruyabiliyor.

'Serçe' de kendine has özellikleri ile diğer İHA'lardan ayrılıyor. Tamamı yerli olarak ASELSAN tarafından üretilen 'Serçe' tam otonom olarak hareket etme kabiliyeti ve gece görüş özelliği ile sınır hattını gece ve gündüz gözetleme imkanı sağlıyor.

Yedekleme sistemi bulunan 'Serçe, herhangi bir motorunun arıza yapması halinde bile uçmaya devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Suriye sınırına teknolojik 'duvar'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN