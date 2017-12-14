Başkentte freni boşalan alçı yüklü tır devrildi: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Kamil T. idaresindeki 55 JS 083 plakalı alçı yüklü tırın, Mamak Doğukent Caddesi'nden 19 Mayıs Bulvarı yönüne seyir halindeyken freni boşaldı.

Caddede hızla yokuş aşağı giden tır, Kırıkkale-Samsun yolu ayrımında virajı alamayarak devrildi ve yön levhası direğine çarptı. Aracın kasasındaki alçı torbaları ise etrafa saçıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ilk yardım ekipleri tırın kabininde sıkışan sürücü Kamil T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu güçlükle çıkarıldı.

Tır sürücüsünün yoldaki diğer araç sürücülerini korna çalıp selektör yaparak uyardığını belirten görgü tanıkları, bir süre sonra tırın büyük bir gürültüyle devrilerek direğe çarptığını, sıkışan sürücünün yardım çığlıklarını duyduklarını anlattı.

- Polis telefondaki kişiye ağabeyinin öldüğünü söyleyemedi

Kamil T'nin cansız bedeni ambulansa taşınırken üstünden çıkan cep telefonu çaldı.

Telefonu açan bir polis memuru, Kamil T'nin kardeşi olduğunu söyleyen kişiye ağabeyinin kaza yaptığını ve durumunun ağır olduğunu belirtti.

Kaza nedeniyle Doğukent Caddesi'nin Kırıkkale-Samsun yolu ayrımı ulaşıma kapandı. Adeta hurdaya dönen tırın sabah saatlerinde yüksek ağırlık kapasiteli vinçlerle olay yerinden kaldırılacağı öğrenildi.