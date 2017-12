İzmir'de engelli rampasına park eden şahıs, aracının yanına geri döndüğünde otomobilinin not kağıtlarıyla kaplandığını görünce şoke oldu. Engellilere karşı duyarsız davranan şahsın arabasını, 'post it' denilen not kağıtlarıyla kaplayan Youtuber Semih Uyulgan'a, çevredeki vatandaşlar da destek verdi.