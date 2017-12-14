Sivas’ta park kavgası kanlı bitti

Olay, saat 18.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, 38 yaşındaki Mutlu Y. aracını cadde üzerindeki bir kebap salonunun önüne park etti. Bu sırada Mutlu Y'nin yanına gelen 31 yaşındaki Mahmut G., Mutlu.Y'ye aracını park dükkanın önüne park etmemesini söyledi.

Tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Mutlu Y. yanında bulunan silahını çekerek Mahmut G.'ye 5 el ateş ettikten sonra aracına binerek olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Mahmut G.'yi ambulansla olay yerinin 50 metre uzaklıkta bulunan Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Mahmut G. burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedaviye alınan Mahmut G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Silahla Mahmut G.'yi vurduktan sonra olay yerinden kaçan Mutlu Y. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.