Yabancılar, tedavi için Türkiye'yi tercih ediyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Taş, düzenlediği basın toplantısında, kaliteli sağlık hizmeti vermek, hasta ve çalışan memnuniyetini artırmak amacıyla yenilikler yaptıklarını söyledi.

Hastanelerinin Edirne ve çevre illerin yanı sıra Balkan ülkelerinden gelen hastalara da sağlık hizmeti sunduğunu belirten Taş, "Vizyonumuzu ve misyonumuzu bu çerçevede belirleyip hastalarımıza daha iyi hizmet vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim açımızdan kaliteli, çağdaş ve bilimsel sağlık hizmeti vermek önemlidir. Bu yönde Sağlık Bakanlığı'mızın kalite çalışmaları referansımız oldu." diye konuştu.

"ÖZELLİKLE BALKAN ÜLKELERİNDEN GELENLER VAR"

Edirne'nin sağlık turizminde yükselen değer olduğunu aktaran Taş, şunları kaydetti:

"Yurt dışından özellikle Balkan ülkelerinden hastalarımız geliyor. Bin yatak kapasitemiz var. Tadilatlar nedeniyle 800 civarında yatağımızı kullanıyoruz. Ciddi bir doluluk oranımız var. Yurt dışından gelen hasta sayımız her geçen yıl artıyor. Geçen yıl 250 başvuru olmuş, bu yıl ise bu sayı 537'ya yükseldi. Yurt dışı hasta sayımız yıl içerisinde birden fazla geldiği için 700 ila 800'e çıkıyor.

KALİTELİ HİZMET, DİKKAT ÇEKİYOR

Günden güne artan kaliteli sağlık hizmetimiz dolayısıyla bu sayıların daha da artacağını düşünüyoruz. Balkan ülkelerinden gelen hastalar, ülkelerinde çaresini bulamadıkları hastalıklarla ilgili bizi tercih ediyorlar. Uzun süreli tedavisi olan, dahili, cerrahi branşları ve zor ameliyatı olan yurt dışı hastalarımız geliyor. 35 yıllık bir kurumuz. Konusunda uzman öğretim görevlilerimiz hastalarımıza her konuda yardımcı oluyor."

Bir gazetecinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin sorusuna Taş, "Eski Bakanımız Sayın Mehmet Müezzinoğlu'na teşekkür ediyoruz. Bize olabildiğince destek oldu hala oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı döneminde de olmuştu. Teşekkürlerimizi eksik emiyoruz. 91 sağlık personelinin bize kazandırılmasında katkıları oldu. 30 yataklı yeni yoğun bakım ihalesi yaptık. 20 yataklı çocuk yoğun bakımı da yapacağız. Buralarda çalışacak hemşire ihtiyacımız olacak." şeklinde yanıt verdi.

Taş, hastanedeki yeniliklerin süreceğini kaydetti.