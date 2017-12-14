Yüzüne kimyasal madde atıp hastanede ziyaretine gitmiş

Konya'da yolda yürürken arkasından yaklaşan kişi tarafından yüzüne kimyasal madde atılarak yaralanan kadının eski sevgilisi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde Rukiye K'nin yüzüne atılan kimyasaldan yaralanmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırganın kaçarken kullanmış olabileceği değerlendirilen güzergahtaki ev ve iş yerlerinin sahipleriyle tek tek görüşen polis ekipleri, bölgedeki 40 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi.

Ekipler kayıtların birinde elinde bardak olan kişinin topallayarak yürüdüğünü, başka bir kamera kaydında ise aynı kişinin koşarak kaçtığını belirledi. Görüntülerdeki şüphelinin aynı mahallede oturan ve inşaatlarda boyacılık yapan Faruk K. olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi evinde gözaltına aldı.

Suçunu itiraf eden Faruk K'nin, ilk ifadesinde Rukiye K'nin eski sevgilisi olduğunu, kıskançlık nedeniyle bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

İfadesinde Rukiye K'nin yüzüne döktüğü sıvının tuz ruhu olduğunu belirten Faruk K'nın olaydan sonra kadını hastanede 2 defa ziyaret ederek, doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldığını söylediği kaydedildi.

- OLAY

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde 11 Aralık'ta meydana gelen olayda, yolda yürüyen Rukiye K, arkasından yaklaşan kişinin yüzüne kimyasal madde atması sonucu yaralanmıştı.