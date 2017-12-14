Haberler > Yaşam Haberleri > Yüzüne kimyasal madde atıp hastanede ziyaretine gitmiş

Yüzüne kimyasal madde atıp hastanede ziyaretine gitmiş

’da özel güvenlik görevlisi 25 yaşındaki Rukiye K.’nin yüzüne kimyasal madde atıp yaralayan saldırgan eski erkek arkadaşı 41 yaşındaki Faruk Karataş olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Faruk K., ifadesinde başka erkeklerle konuşurken gördüğü için kıskandığı Rukiye K.’nin yüzüne tuz ruhu attığını söyledi. Saldırı öncesi ve sonrası görüntüleri güvenlik kameralarına yansıyan şüphelinin, olayın ardından genç kadını hastanede iki kez ziyaret ettiği öğrenildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.12.2017 15:44 Güncelleme Tarihi: 14.12.2017 15:56
Yüzüne kimyasal madde atıp hastanede ziyaretine gitmiş

'da yolda yürürken arkasından yaklaşan kişi tarafından yüzüne kimyasal madde atılarak yaralanan kadının eski sevgilisi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde Rukiye K'nin yüzüne atılan kimyasaldan yaralanmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırganın kaçarken kullanmış olabileceği değerlendirilen güzergahtaki ev ve iş yerlerinin sahipleriyle tek tek görüşen polis ekipleri, bölgedeki 40 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi.

Ekipler kayıtların birinde elinde bardak olan kişinin topallayarak yürüdüğünü, başka bir kamera kaydında ise aynı kişinin koşarak kaçtığını belirledi. Görüntülerdeki şüphelinin aynı mahallede oturan ve inşaatlarda boyacılık yapan Faruk K. olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi evinde gözaltına aldı.

Suçunu itiraf eden Faruk K'nin, ilk ifadesinde Rukiye K'nin eski sevgilisi olduğunu, kıskançlık nedeniyle bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

İfadesinde Rukiye K'nin yüzüne döktüğü sıvının tuz ruhu olduğunu belirten Faruk K'nın olaydan sonra kadını hastanede 2 defa ziyaret ederek, doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldığını söylediği kaydedildi.

- OLAY

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde 11 Aralık'ta meydana gelen olayda, yolda yürüyen Rukiye K, arkasından yaklaşan kişinin yüzüne kimyasal madde atması sonucu yaralanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yüzüne kimyasal madde atıp hastanede ziyaretine gitmiş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN