Bursa'da bir eve molotofkokteylli saldırı

Alınan bilgiye göre, bir otomobille Arabayatağı Mahallesi Öztürk Sokağı'na gelen şüpheliler araçtan indi. Sokakta 4 katlı binanın ikinci katında 6 kişilik Suriyeli ailenin yaşadığı dairenin balkon ve bir penceresine molotofkokteyli fırlatan bu kişiler, daha sonra geldikleri otomobille kaçtı.

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Atılan molotofkokteyli sonucu balkonda çıkan yangın, gürültüyü duyarak uyanan aile bireylerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangın, evde küçük çapta hasara neden oldu.

Kaçan şüpheliler, kullanıma hazır iki molotofkokteylini de olay yerinde bıraktı. Bunları muhafazaya alan polis ekipleri, olayın faillerini yakalamak için çalışma başlattı.