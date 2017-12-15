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'da bir eve molotofkokteylli saldırı

'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir eve molotofkokteyli atıldı.

Giriş Tarihi: 15.12.2017 06:44 Güncelleme Tarihi: 15.12.2017 06:45
Bursa'da bir eve molotofkokteylli saldırı

Alınan bilgiye göre, bir otomobille Arabayatağı Mahallesi Öztürk Sokağı'na gelen şüpheliler araçtan indi. Sokakta 4 katlı binanın ikinci katında 6 kişilik Suriyeli ailenin yaşadığı dairenin balkon ve bir penceresine molotofkokteyli fırlatan bu kişiler, daha sonra geldikleri otomobille kaçtı.

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Atılan molotofkokteyli sonucu balkonda çıkan , gürültüyü duyarak uyanan aile bireylerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangın, evde küçük çapta hasara neden oldu.

Kaçan şüpheliler, kullanıma hazır iki molotofkokteylini de olay yerinde bıraktı. Bunları muhafazaya alan polis ekipleri, olayın faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

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Bursa'da bir eve molotofkokteylli saldırı
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