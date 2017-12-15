DEAŞ şüphelisinin evinde dijital veriler bulundu

Şüphelinin ayrıca, ülkesinde cinayetten 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, rüşvetle cezaevinden çıktığı belirlendi.

Samsun Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak uyruklu Amaer İbrahim Sulamam A.'nın DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğunu ve kente gelen örgüt elemanlarını evinde barındırıp yardım ve yataklık ettiğini tespit etti.

İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU 50 GÖZALTI

KULLANMAYA HAZIR SİM KARTLAR BULUNDU

Polis, önceki gün İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki evine baskın düzenleyip şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ele geçen dijital veriler ile kullanılmamış 25 adet sim karta el konuldu.

Şüpheliyle ilgili yapılan soruşturmada, Amaer İbrahim Sulamam A.'nın Irak'ta bir kişiyi döverek öldürdükten sonra 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, cezaevinden rüşvet verip çıktığı ve DEAŞ'a katılarak silahlı faaliyetlerde bulunduğu belirlendi. Polisteki sorgusu tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

MAHKEME SERBEST BIRAKTI, SINIR DIŞI EDİLECEK

Irak'ta kavgada bir kişinin kafasına sert bir cisimle vurup öldüren ve cezaevinden çıktıktan sonra DEAŞ'ın silahlı faaliyetlerine katılıp Samsun'da örgüt mensuplarına yer temini ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece serbest bırakıldı. Sulaman Al Awar, TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ameer Ibrahım Sulaman Al Awar, mahkemece serbest bırakıldı. TEM Şube Müdürlüğü ekipleri Ameer Ibrahım Sulaman Al Awar'ı sınır dışı etmek için Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim etti.