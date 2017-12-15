Haberler > Yaşam Haberleri > Gaziantep'te asker uğurlama dönüşü kaza: 1 ölü, 7 yaralı

'te asker uğurlama dönüşü : 1 ölü, 7 yaralı

'te aracın otomobille çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 15.12.2017 07:32 Güncelleme Tarihi: 15.12.2017 07:33
Gaziantep'te asker uğurlama dönüşü kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Alınan bilgiye göre, Otobüs Terminali'nde yakınlarının asker uğurlama töreninin ardından evlerine gitmek üzere yola çıkan 'in (39) kullandığı 27 ARD 22 plakalı araç, merkez Şehitkamil ilçesi Bahattin Nakipoğlu Caddesi'nde Cuma Keklik yönetimindeki 27 J 3414 plakalı otomobille çarpıştı.

da, sürücülerden Aydın Diken ile aynı araçta bulunan 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki bazı hastanelere kaldırıldı.

Şehitkamil Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan sürücü Diken, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'te asker uğurlama dönüşü kaza: 1 ölü, 7 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN