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'de lisede dehşet

kritik olan ve ameliyata alınan okul müdürü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.12.2017 21:50
İzmir'de lisede dehşet

'de bir lisenin müdürü, okulda yapılacak veli toplantısı öncesinde 2 öğrencisi tarafından tüfekle vuruldu. Öğrenciler tarafından vurulan okul müdürü hayatını kaybetti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, iki öğrencisi tarafından tüfekle vuruldu. İ.P. ve U.C. isimli öğrencilerin okulda yapılacak veli toplantısı öncesi okul müdürü Kökmen ile tartıştığı ve yanlarında getirdikleri av tüfeğiyle müdürü vurdukları öğrenilirken, silah seslerini duyan öğretmenler ve öğrenciler 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

ÖĞRENCİLER KAYIPLARA KARIŞTI

Okula gelen sağlık ekipleri, okul müdürünü Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. kritik olan ve ameliyata alınan Kökmen'in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırgan öğrenciler kayıplara karışırken, polis ekipleri öğrencileri yakalamak için çalışma başlattı.

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İzmir'de lisede dehşet
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