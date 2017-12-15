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Kadın liden otobüs şoförüne yumruklu tepki

'de otobüs sürücüsü trafikte durduğu sırada kapısını kapatıp açınca, arkasından seyir halinde olan li kadının tepkisi ile karşılaştı. Kadın sürücü otobüsün kapısını yumruklayıp tepki gösterirken, yaşanan o anlarda başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.12.2017 09:44 Güncelleme Tarihi: 15.12.2017 09:57
Kadın motosikletliden otobüs şoförüne yumruklu tepki

'de trafikte seyir halinde olan bir otobüs sürücüsü, trafiğin durduğu sırada kapısını açıp geri kapattı. Bu sırada arkasında seyir halinde olan bir sürücüsü kadında geçmek için kapının kapanmasını bekledi. Otobüsün yanından geçen kadın sürücü, otobüsün kapısını yumruklayarak, "Yolun ortasında kapını neden açıyorsun" diye tepki gösterdi.

Motorcu kadından otobüs şoförüne tepki!

ARKADAKİ MOTOSİKLETLİNİN KAMERASINA YANSIDI

Daha sonra kadın sürücü yoluna devam ederken, yaşanan o anlar ise başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

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Kadın motosikletliden otobüs şoförüne yumruklu tepki
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