Kadın motosikletliden otobüs şoförüne yumruklu tepki

Mecidiyeköy'de trafikte seyir halinde olan bir otobüs sürücüsü, trafiğin durduğu sırada kapısını açıp geri kapattı. Bu sırada arkasında seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü kadında geçmek için kapının kapanmasını bekledi. Otobüsün yanından geçen kadın sürücü, otobüsün kapısını yumruklayarak, "Yolun ortasında kapını neden açıyorsun" diye tepki gösterdi.

Motorcu kadından otobüs şoförüne tepki!

ARKADAKİ MOTOSİKLETLİNİN KAMERASINA YANSIDI

Daha sonra kadın sürücü yoluna devam ederken, yaşanan o anlar ise başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.