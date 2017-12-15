Kırmızı ışıkta bekleyen araçları ezen alkollü sürücü ambulanstan kaçtı

Aydın'da gece yarısı meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kırmızı ışıkta duran araçları biçen otomobilin sürücüsü kazadan sonra yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri tarafından sürücü 141 promil alkollü çıkınca karakola götürüldü.

Kaza gece İzmir-Aydın Karayolu Ziraatçılar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İncirliova istikametinden Efeler ilçe merkezi istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 09 HD 817 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta durmakta olan araçlara çarptı. Kazada kırmızı ışıkta durmakta olan 09 T 001, 09 EU 685 ve 09 F 9363 plakalı araçlara çarptı.

Kaza sonrası karayolunda adeta can pazarı yaşanırken, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Servis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri geldi. Aşırı hızlı bir şekilde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpan 09 HD 817 plakalı araçtaki yaralıları hastaneye kaldırmak isteyen 112 ekiplerinin ambulansından otomobil sürücüsü ile yanındaki bir kişi ambulanstan inip kaçtı.

Bu sırada bölgeye gelen polis ekipleri ihbar üzerine Evliya Çelebi Camii çevresinde yaptıkları arama sonucu kaçan sürücü ve arkadaşını yakaladı. Gözaltına alınan sürücü 141 promil alkollü çıktı. Alkollü araç kullanmaktan dolayı sürücü mahkemeye sevk edilmek üzere gözaltına alınırken kaza nedeniyle karayolu da uzun süre trafiğe kapandı.

