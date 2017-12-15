Küçükçekmece'de çatışanların kim olduğu belli oldu!

Küçükçekmece Sefaköy'de 16 yaşında bir gencin öldürüldüğü olayın dehşeti gün ağarınca daha net bir şekilde ortaya çıktı. 78 kurşunun sıkıldığı olayda halı saha maçından çıkan Emircan Açıkgöz arada kalıp 8 kurşunla hayatını kaybetti. Talihsiz gencin yakınları, "78 tane kurşun sıkılmış. Dünya savaşı mı bu? Suçu yokken arada ölüyor. Kim verecek bunun hesabını? Söylenecek bir söz yok" diye isyan etti. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Olayın 2 çetenin rant kavgasından kaynaklandığı iddia edildi.