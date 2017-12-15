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'de silahlı : 1 ölü

'de iki grup arasında çıkan  ve uzun namlulu silahların kullanıldığı da, yoldan geçmekte olan bir genç hayatını kaybetti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.12.2017 06:57 Güncelleme Tarihi: 15.12.2017 06:59
Küçükçekmece'de silahlı çatışma: 1 ölü

Olay, İnönü Mahallesi Alageyik Caddesi ve çevre sokaklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçlarıyla gelen iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı ya girdi. Uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmada olayla ilgisi olmayan ve aracıyla sokak üzerinde ilerleyen 16 yaşındaki isimli genç çatışmanın ortasında kaldı.

Boynundan ve göğüsünden aldığı yaralarla ağır yaralanan Emircan Açıkgöz ambulansla hastaneye kaldırıldı. 16 yaşındaki genç kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

POLİS EKİPLERİ İNCEME YAPTI

Çatışmanın yaşandı sokaklarda ekipleri inceleme yaptı. Sokaklarda çok sayıda boş mermi kovanı bulunurken, çatışmada uzun namlulu silahlarında kullanıldığı tespit edildi. Çok sayıda ev, iş yeri ve araçlara mermi isabet ettiği görüldü. Çatışmaya giren kişilerden birinin silahı ise sokak üzerinde bulundu.

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Küçükçekmece'de silahlı çatışma: 1 ölü
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