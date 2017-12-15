Mazotu biten TIR trafiği alt üst etti

BUGÜN NELER OLDU

Bandırma Adnan Menderes Bulvarı'nda akşam saatlerinde şehir merkezine giren 10 K 0321 plakalı alçı yüklü TIR'ın, Ordu Caddesi istikametinden şehir merkezine seyir halinde iken aniden mazotu bitti. Trafiğin en yoğun olduğu saatte mazotunun bitmesi ile yol ortasında kalan ve yolu tıkayan TIR nedeniyle trafik adeta alt üst oldu.Olay yerine gelen polis ekipleri tır sürücüsünün en yakın akaryakıt istasyonuna giderek mazot almasına kadar geçen sürede trafiği yönlendirdi. Bu sırada elinde bir çevik kuvvet polisinin de olay yerinde tedbir aldığı görüldü. TIR'ın sürücüsü akaryakıt istasyonundan aldığı iki bidon mazotu aracın yakıt tankına koyarak aracın yeniden çalışmasını sağladı. TIR'ın bulunduğu yerden hareket etmesiyle trafik akışı kısa zamanda normale dönse de tır sürücüsü trafik cezasından kurtulamadı.