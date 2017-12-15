Meşhur olmak için kardeşine işkence yapıp görüntüsünü çekti

İnternette izlenme rekoru kırmak amacıyla ağaca bağladığı kardeşini darbettiği anları kameraya çektiği ileri sürülen ağabey ile yakını hakkında soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, S.Z.O. (14), Kurban Bayramı'nda ailesiyle memleketi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine gitti. Ağabeyi Ö.R.O. (16), kardeşine "Sosyal paylaşım sitesinde yayınlamak için seni ağaca bağlayıp videonu çekeceğiz." dedi.

Ö.R.O. ile akrabası Z.O. (18), S.Z.O'yu ağaca iple bağlayarak üzerine su ve koyun dışkısı döktü, şakayla karışık sopayla vurdu.

Bu anları kamerayla kaydeden çocuklar, görüntüyü daha sonra video paylaşım sitesine yükledi.

Görüntüyü internette izleyen bir kişi, polise şikayette bulundu.

"ÇOCUĞA KÖTÜ MUAMELE"DEN SORUŞTURMA AÇILDI

Bunun üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.R.O'yu gözaltına alırken Z.O'ya ise ulaşamadı.

S.Z.O, polise verdiği ifadede, internete yüklemek için ağabeyinin kendisini ağaca bağlayıp video çekme teklifinde bulunduğunu, kendisinin de kabul ettiğini söyledi.

Görüntülerin daha gerçekçi olması için Z.O'nun kendisine vurduğunu ve çektikleri videoyu izlenme rekoru kırmak amacıyla sosyal paylaşım sitesine yüklediklerini belirten S.Z.O, ağabeyi ve Z.O'dan şikayetçi olmadığını kaydetti.

Ö.R.O. ve firari Z.O. hakkında "çocuğa kötü muamele"den soruşturma başlatıldı.