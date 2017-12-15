Ordu-Giresun Havalimanında yüzde 51’lik yolcu artışı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, 2015 yılında deniz dolgusuyla yapımı gerçekleştirilen ile Avrupa'da tek dünyada ise Japonya'dan sonra üçüncü havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanında incelemelerde bulundu.

DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak ziyarete ilişkin detayları sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu. Ocak, "İncelemelerde bulunmak ve ihtiyaçları yerinde tespit etmek üzere geldiğimiz Ordu-Giresun Havalimanında kıymetli mesai arkadaşlarımızdan gördüğümüz yakın ilgi ve misafirperverlik bizi son derece mutlu etti. Açıldığı günden beri bu havalimanımıza Ordu ve Giresunluların gösterdiği ilgi gerçekten örnek seviyede. Yolcularımızın özellikle sosyal medyada havalimanını tanıtımdaki gayretlerini takdirle takip ediyoruz. Yolcularımız bu muhteşem eseri benimseyip övünmekte son derece haklılar" değerlendirmesinde bulundu.

FUNDA OCAK, ORDU-GİRESUN HAVALİMANIN TEKNİK BİLGİLER VERDİ

Ordu-Giresun Havalimanı hakkında teknik detaylara da yer veren Funda Ocak, "Biliyorsunuz Ordu-Giresun Havalimanı deniz üzerine taş dolguyla inşa edilen dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ve Türkiye'nin ilk havalimanı. Toplam dolgu alanı 1.750.000 m olan Havalimanında 20.250 m'lik ve 2 milyon yolcu/yıl kapasiteli terminal binası, 3000x45 m ebadında pist bulunuluyor. Havalimanında seyrüsefer hizmetleri; 2 adet ILS, 1 adet VOR, 3 adet DME ve 1 adet NDB ile veriliyor" ifadelerine yer verdi.

"YOLCU VE UÇAK TRAFİĞİ İLE DE GÖZ DOLDURUYOR"

Havalimanının açıldığı günden bu yana yolcuların yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Ocak, "Havalimanımız yolcu ve uçak trafiği ile de göz dolduruyor. 22.05.2015'te açılan havalimanında açılışından bu yana iç hatlarda 15 bin 675, dış hatlarda 862 olmak üzere 16 bin 537 uçuş gerçekleşti ve iç hatlarda 2 milyon 15 bin 323, dış hatlarda 104 bin 52 olmak üzere 2 milyon 119 bin 375 yolcuya hizmet verildi" diye konuştu.

BİR ÖNCEKİ YILA ORANLA YÜZDE 51'LİK YOLCU ARTIŞI

Yolcuların Ordu-Giresun Havalimanına gösterdiği ilgi istatistiksel verilere de yansıdı. 2017 yılında bir önceki yıla oranla yolcu rakamlarının ciddi oranda arttığına da dikkat çeken Funda Ocak, "Havalimanı'nda 2017 yılının ilk 11 ayında iç hatlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artışla 1 milyon 16 bin 843, dış hatlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 400 artışla 83 bin 408, toplamda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artışla 1 milyon 100 bin 251 yolcuya hizmet verildi" dedi.