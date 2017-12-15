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Ormanda arkadaşını ağaca asılı halde buldu

'da ormanda ağaca asılı halde bulundu. Türk'le birlikte ormana giden arkadaşı, "Tuvalete gittim, döndüğümde Oğuzhan'ı bu şekilde buldum" dedi.

Giriş Tarihi: 15.12.2017 06:47 Güncelleme Tarihi: 15.12.2017 07:04
Ormanda arkadaşını ağaca asılı halde buldu

Antalya'nın Kemer ilçesinde 'ün (25) ormanlık alanda iple ağaca bağlı cesedi bulundu. İhbarı yapan ve polisin olay yerinde bulduğu arkadaşı ise birlikte alkol almak için ormanlık alana geldiklerini, tuvalet ihtiyacı için yanından ayrıldığı Oğuzhan Türk'ü döndüğünde bu şekilde bulduğunu anlattı.

Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece ilçe merkeziyle Kiriş Mahallesi'ni bağlayan Çalış Tepesi'ndeki ormanlık alanda erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler bir ağaca iple boynundan asılı halde erkek cesedi buldu.

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Ormanda arkadaşını ağaca asılı halde buldu
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