Tacize uğrayan kadından kan donduran ifade

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Yusuf İslam Caddesi'nde 10 Aralık'ta saat 09.05 sıralarında çocuklarını okula götürürken, arkasından yaklaşan bir şahsın tacizine maruz kalan Suriyeli E.X. adlı hamile kadın, olayın şokunu atlamadı. İhlas Haber Ajansı (İHA), tacizci hakkında şikayetçi olan E.X.'in polise verdiği ifadeye ulaştı. Tercüman eşliğinde ifade veren E.X., olayın yaşandığı gün her günkü gibi çocuklarını okula götürdüğünü belirterek, "Arkamda fark etmediğim bir kişi çocuklarımın gözü önünde beni elle taciz etti. Kendisine karşı koymamla bana silah çekip, tekme atmaya başladı. Büyük korku yaşadım. Silah çekmesiyle bir an beni ve çocuklarımı öldüreceğini düşündüm. Bana anlamadığım laflar söyleyerek uzaklaştı" dedi.

"DIŞARIYA ÇIKMAYA KORKUYORUM"



Olayın büyük bir rezalet olduğunu anlatan E.X., "Din iman kalmamış hamile bir kadına çocukları gözü önünde bu yapılır mı? Bu insanlık dışı saldırıya maruz kaldığım utanç için duyuyorum. O günden sonra dışarıya çıkmaya korkuyorum. Çocuklarımı eşim sabahları okula götürürken, öğlen dağılışta, eşim iş yerinde olduğu için korku içinde çocuğumu almaya gidiyorum. Yine bana bunu yapar endişesi yaşıyorum. Bu kişinin biran önce yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.



Öte yandan, Aile ve Sosyal Politikalar Diyarbakır İl Müdürlüğünün E.X.'e psikolojik destek vereceği belirtildi.