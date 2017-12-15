Zihinsel engelliye aşk tuzağı ile 500 bin liralık daireyi sattırmaya çalıştılar

İddiaya göre, akıl sağlığı yerinde olmadığına dair yüzde 75 raporu bulunan F.A., arsa karşılığı 500 bin lira değerinde daireye sahip oldu. Durumu öğrenerek daireyi F.A.'nın elinde almak için A.K. (35), A.A. (26), S.Ü. (55), Y.K. (26) ve A.K. (18) plan yaptı. Plan üzerine A.K adlı genç kız, engelli F.A. ile sevgili oldu. İlişkiyi ilerleten A.K, diğer zanlılarla birlikte noterden F.A. adına vekalet çıkarttı. Bu vekaletle F.A.'nın bankadaki 10 bin lirasını çeken zanlılar, ardından da silah zoruyla 300 bin liralık senet imzalattı.

DAİREYİ İPOTEK GÖSTERİP DÜKKAN KİRALADILAR

Şüpheliler Sivas Caddesi'nde, F.A. adına dairesini ipotek göstererek, 80 bin liraya dükkan kiraladı. Bu dükkanı işletmeye başladı. Bunun üzerine F.A. ve yakınları, emniyet müdürlüğüne giderek zanlılar hakkında şikayetçi oldu.

Olayla ilgili Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler zanlıları 500 bin lira değerindeki daireyi satmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.