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’da feci : En az 16 yaralı

’da meydana gelen trafik sında en az 16 kişi yaralandı. Kazanın ardından TIR ve servis midibüsünde çıktı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.12.2017 22:29 Güncelleme Tarihi: 16.12.2017 23:47
Adana’da feci kaza: En az 16 yaralı

'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün tır ile çarpışması sonucu meydana gelen da 16 kişi yaralandı.

MİDİBÜS TIRA ÇARPTI

Olay, Karataş Bulvarı Doğankent mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 63 ZV 887 dorse plakalı tır yolda giderken bir fabrikaya dönmek istedi. Bu sırada aynı yol üzerinde ilerleyen ve içerisinde tarım işçileri olan 01 ZN 672 plakalı midibüs duramayıp tıra çarptı. Kazada 16 kişi yaralandı. Çevredekilerin kazayı görüp olay yerine gelmesi üzerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Adana'da feci kaza!

Bu sırada tır ve midibüs yanmaya başlayınca 110 ekipleri de gelip ı söndürdü. Yaralanan 16 kişi çevredeki hastanelere kaldırılırken yaralananların yakınları olay yerine gelip sinir krizi geçirdi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken bulvarın trafiğe kapatılması sonucu uzun araç kuyrukları oluştu.

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise olay yerine gelip incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Adana’da feci kaza: En az 16 yaralı
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