Cinayet şüphelisi 3 yıl sonra yakalandı

Sakarya'da 3 yıl önce aralarında husumet olduğu iddiasıyla bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen şüpheli, Antalya'da sahte kimlikle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Karasu ilçesi Üçyol mevkisinde 2014 yılında aralarında husumet olduğu gerekçesiyle S.Ş'yi silahla öldürdüğü iddia edilen Ş.K. (55) olayın ardından kaçtı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yol kontrolü sırasında üzerinde sahte kimlikle ve ruhsatsız silahla yakalanan Ş.K, Sakarya'ya getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Karasu Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.