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Genç kadını herkesin önünde dakikalarca taciz etmişti, serbest kaldı

polisi, telefonla konuşan bir kadını dakikalarca taciz eden H.V. isimli şahsı kamera takibiyle yakaladı. suçlamasıyla adliyeye sevk edilen H.V. serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 16.12.2017 17:42 Güncelleme Tarihi: 16.12.2017 17:52
Genç kadını herkesin önünde dakikalarca taciz etmişti, serbest kaldı

Antalya Muratpaşa İlçesi Cumhuriyet Caddesi'nde telefonla konuşan bir kadını dakikalarca taciz eden H.V. (49) isimli şahıs, polisin MOBESE takibiyle yakalandı.

Hürriyet'in haberine göre ilk sorgusunda taciz görüntüleri izletilen H.V., görüntüdeki kadının sarhoş olduğunu iddia ederek, kadına yardım amaçlı yaklaştığını, sarhoş olmasından dolayı düşebilir korkusuyla kadına sarıldığını söyledi.

SERBEST KALDI

suçundan işlem yapılmak üzere adliyeye sevk edilen H.V., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. H.V.'nin farklı konularda çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

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Genç kadını herkesin önünde dakikalarca taciz etmişti, serbest kaldı
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