Özel ekip, "ROV" cihazı ile genç kızın cesedine ulaştı

Edinilen bilgiye göre, 1 Aralık tarihinde Kovancılar Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi Havva Deringöl, mini terminalden Malatya minibüsüne bindi. Minibüs Kömürhan Köprüsü'ne araçtan inen genç kızdan bir daha haber alınamadı.

Ailesinin kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri arama çalışması yaparken, balıkçılar da 5 Aralık tarihinde Karakaya Barajı'nda, Deringöl'ün kimliği ve bir miktar parasının içinde olduğu cüzdanı buldu.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar, cüzdanın bulunduğu Kömürhan Köprüsü'nün çevresinde 2 gün dalış yaparak arama yaptı fakat derinliğin fazla olması nedeniyle sonuç alınamadı.

Bunun üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 14 birinci sınıf dalgıç ve bir dalış tabibinden oluşan Sualtı Arama Kurtarma Timi görevlendirildi.

Derinliğin 70-80 metre aralığına ulaşması nedeniyle görevlendirilen Arama Kurtarma Timi, Kömürhan Köprüsü altına kurulan yüzer platform üzerinde ROV vasıtasıyla arama çalışması yaptı.

Özel ekibin ROV cihazı ile köprü çevresindeki çalışmaları 4 gün sonra sonuç verdi. Suyun altında tespit edilen genç kızın cansız bedenini çıkarmak için dalgıçlar özel olarak hazırlanan tüplerle dalış yaptı. Dalgıçlar tarafından çıkartılan genç kızın cesedi, cenaze aracına alınarak otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.