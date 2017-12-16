Son dakika: 3 katlı bina alev alev yandı

Beyoğlu Tarlabaşı Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi'nde bulunan 3 katlı ahşap binanın çatı katı saat 10.00 sıralarında

yanmaya başladı.

MAHALLE SAKİNLERİ PANİK YAŞADI

Alevler kısa sürede binanın büyük bir kısmını kaplarken, ihbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri panik yaşadı.

YANGININ ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada binadan kopan parçalar düştü. Yangın yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Bina sakinleri yangının elektrik kontağından çıktığını öne sürerken itfaiyenin incelemesi sürüyor.