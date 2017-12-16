Uzayda bile yaşayabilen ölümsüz canlının sırrı araştırılıyor

Ankara Üniversitesi, 10 türü Türkiye kökenli, 6 türü ise endemik olan 'suayısı tardigrada'ların hayatta kalma becerisini incelemeye aldı. Araştırmalara göre 1.5 milimetre boyundaki tardigradalar o kadar dayanıklı ki tüm canlı türleri ortadan kalksa bile 10 milyar yıl neslini devam ettirebilecek. Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; kaynak oluşturma çalışmaları tamamlanan araştırmayı, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi desteğiyle Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Altındağ ve ekibi yürütüyor.

"ARAŞTIRMALAR SONUNDA GENLER İNSAN GENİNE AKTARILABİLİR VE İNSAN ÖMRÜ UZATILABİLİR"

Altındağ, suayısını moleküler inceleme ve DNA analizine tabi tutacakları projenin amacını şöyle anlattı:

"Bu, uzun soluklu ve titiz bir çalışma. Düzce ve Zonguldak'ta incelemeler yapılıyor. Tardigradaların nasıl bu kadar dayanıklı olduklarını araştırıyoruz. Araştırmalar sonucunda bu genler insan genine aktarılabilir ve insan ömrü uzatılabilir. Hedef, insan ömrünü uzatmak. NASA suayılarını uzaya gönderdi. Uzaydaki koşullara rağmen hayatta kaldıkları görüldü. Dahası dişilerden bazılarının uzayda yumurtladığı ve yeni doğanların sağlıklı olduğu belirlendi. Suayısının doğum sonrasında sahip olduğu hücre sayısı hayatları boyunca sabit kalıyor."