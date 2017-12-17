Kerimcan Durmaz konserinde kavga

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Zonguldak'ta bir otelde konser verdi. 'Yılın en iyi partisi' sloganıyla düzenlenen konserde Kerimcan Durmaz'ın dansçıları da sahne aldı. Durmaz'ın şarkıları eşliğinde dansçılarının dans ettiği sırada salondaki kalabalık arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kerimcan Durmaz, korumaları tarafından sahneden indirilerek odasına götürüldü. Haber verilmesiyle gelen polis, salonda kavga eden tarafları ayırmak için büyük çaba sarf etti. Biber gazı kullanan polis, salondakileri dışarı çıkarttı. Otel dışında da bazı gençler kavga etmeyi sürdürdü. Müdahalede bulunan polis, gençleri uzaklaştırdı.

EMNİYET AMİRİNİN KOLUNA GİRDİ

Bir süre sonra otel çevresinin sakinleşmesinin ardından Kerimcan Durmaz, güvenlik önlemleri altında otelden çıkarak otomobiliyle otelden ayrıldı. Kerimcan Durmaz, otomobiline kadar kendisine eşlik eden ve koluna girdiği kadın emniyet amirine, "Teşekkür ederim amirim, çok mersi" dedi. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.