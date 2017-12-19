BM'den Türk turizmine övgü

Rifai, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, AA muhabirinin sorusu üzerine Türk turizmine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Turizmin "oldukça hassas bir endüstri" olduğuna dikkati çeken Rifai, "Dışarıdan gelen herhangi bir şoktan hemen etkileniyor. Bununla beraber zorlukları yenme gücü olan bir sektör. Eğer bir ülkenin köklü turizm geçmişi varsa ne olursa olsun dışarıdan gelen etkilerden dolayı ayakta durmayı başarabiliyor ve kısa zamanda eski haline gelebiliyor. Türk turizmi buna en iyi örnek." diye konuştu.

Rifai, Türkiye'nin son 40 yılda dünyada en güçlü turizm ülkelerinden biri olduğuna işaret ederek, "Son iki yılda (başarısız darbe girişimi ve terörist saldırılar gibi) bazı hadiselerden etkilendi fakat tüm bu yaşananlara rağmen Türk turizminin toparlanması inanılmaz. Özellikle 2017 inanılmaz bir yıl oldu." değerlendirmesinde bulundu.

ETKİLEYİCİ VE GÜÇLÜ TOPARLANMA

Kendi verilerine göre Türk turizminin bu yıl ocak ayı başından ekime kadar yüzde 30 büyüdüğünü söyleyen Rifai, "Bunun anlamı, Türk turizmindeki toparlanma etkileyici bir şekilde güçlü." dedi.

Rifai, büyük sıçramaya göre Türkiye'nin turizmde 3 yıl önceki seviyeye gelmesini arzuladıklarını belirterek, "Bundan yüzde yüz eminiz ve Türkiye'de turizmi yönetenlerle sürekli iletişim halindeyiz. Özellikle de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile. Tahminlerimize göre, Türk turizmi gelecek yılın ortasında 2014 seviyesini yakalayacak." tahmininde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2018 yılı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, "Turist sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 29,1 milyon seviyesinde gerçekleşmiştir. Bizim 2023 hedefimiz, 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm sonucuna ulaşmaktır." ifadelerini kullanmıştı.