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taki yer kavgasında abi kardeşini öldürdü

’nın Birecik ilçesinde taki yer kavgasında 32 yaşındaki abi, 25 yaşındaki kardeşini silahla vurarak öldürdü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2017 12:44 Güncelleme Tarihi: 20.12.2017 12:49
Ayakkabılıktaki yer kavgasında abi kardeşini öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saat 24.00 sıralarında 'nın Birecik ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşandı. Babalarıyla birlikte yaşayan 32 yaşındaki evli Müslüm Ö. ile bekar kardeşi Serdar Ö. (25) arasında tartışma çıktı. taki ayakkabı koyma yeri nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Müslüm Ö., silahla kardeşine ateş açtı. Başına, karnına ve bacağına isabet eden mermilerle ağır yaralanan Serdar Ö., Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Serdar Ö., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Müslüm Ö. ise kayıplara karıştı. Kaçan zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Ayakkabılıktaki yer kavgasında abi kardeşini öldürdü
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